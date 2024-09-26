У Києві цілу ніч лунали вибухи, працювала ППО
У ніч на 26 вересня у Києві та у Хмельницькій області було чутно вибухи.
Джерело: "Суспільне", кореспондент УП, Київська МВА у Telegram
Деталі: У Києві вибухи лунали близько 1.40.
На Хмельниччині близько 2:00 пролунало дві серії вибухів.
Доповнено: О 2.27 у Києві знову було чутно вибухи.
За інформацією КМВА, у місті по ворожих безпілотниках працює протиповітряна оборона.
О 4.21 кореспондент УП повідомив про звуки вибухів у Києві і роботу ППО.
О 5.22 у Києві знову пролунали вибухи. Київська МВА повідомила про роботу ППО.
О 5.40 знову пролунала серія вибухів, передає кореспондент УП.
О 5.46 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі столиці працюють сили ППО і попросив мешканців залишатися в укриттях.
Близько 6.00 знову було чутно роботу ППО, потім пролунав гучний вибух.