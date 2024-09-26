В Киеве всю ночь раздавались взрывы, работала ПВО

В ночь на 26 сентября в Киеве и в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Источник: "Суспільне", корреспондент УП, Киевская МВА в Telegram

Детали: В Киеве взрывы раздавались около 1.40.

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В Хмельницкой области около 2:00 прозвучало две серии взрывов.

Дополнено: В 2.27 в Киеве снова были слышны взрывы.

По информации КГВА, в городе по вражеских беспилотниках работает противовоздушная оборона.

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В 4.21 корреспондент УП сообщил о звуках взрывов в Киеве и работе ПВО.

В 5.22 в Киеве снова раздались взрывы. Киевская МВА сообщила о работе ПВО.

В 5.40 снова прозвучала серия взрывов, передает корреспондент УП.

В 5.46 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе столицы работают силы ПВО и попросил жителей оставаться в укрытиях.

Около 6.00 снова была слышна работа ПВО, затем раздался громкий взрыв.