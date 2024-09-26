ISW: Окупанти після повернення в Росію продовжують вбивати і калічити

Ветерани російської війни в Україні продовжують скоювати злочини після повернення до Росії.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), російське опозиційне видання "Верстка"

Деталі: "Верстка" повідомила 25 вересня, що російські ветерани війни в Україні вбили щонайменше 242 цивільні особи і серйозно поранили ще 227 осіб з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

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"Верстка" також написала, що ексв'язні вбивають частіше, ніж решта військових, а також частіше скоюють злочини щодо жінок.

Видання має дані, що російська влада помилувала або умовно звільнила щонайменше 246 призовників та 180 військовослужбовців за скоєні ними злочини.

Ключові висновки ISW за 25 вересня:

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