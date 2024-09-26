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ISW: Оккупанты после возвращения в Россию продолжают убивать и калечить

Алена ИвашкивЧетверг, 26 сентября 2024, 05:54
ISW: Оккупанты после возвращения в Россию продолжают убивать и калечить
фото иллюстративное: Getty Images

Ветераны российской войны в Украине продолжают совершать преступления после возвращения в Россию. 

Источник: Институт изучения войны (ISW), российское оппозиционное издание "Верстка"

Детали: "Верстка" сообщила 25 сентября, что российские ветераны войны в Украине убили по меньшей мере 242 гражданских лица и серьезно ранили еще 227 человек с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. 

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"Верстка" также написала, что экс-заключенные убивают чаще, чем остальные военные, а также чаще совершают преступления в отношении женщин.

Издание имеет данные, что российские власти помиловали или условно освободили по меньшей мере 246 призывников и 180 военнослужащих за совершенные ими преступления.

Ключевые выводы ISW за 25 сентября:

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  • Глава России Владимир Путин продолжает угрожать возможностью ядерной конфронтации между Россией и Западом, чтобы усилить контроль над процессом принятия решений на Западе и помешать Западу позволить Украине использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по военным объектам в России.
  • Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к потенциальным ударам по трем действующим атомным электростанциям Украины в преддверии грядущей зимы, подчеркнув нежелание Кремля участвовать в добросовестных переговорах и неизменную приверженность к уничтожению украинского государства и его народа.
  • По сообщениям, российская компания сотрудничает с организациями в Китайской Народной Республике (КНР) над разработкой ударного беспилотника для войны России в Украине.
  • Россия продолжает углублять свои отношения с иранской "Осью сопротивления", на этот раз, как сообщается, через переговоры при посредничестве Ирана, способствующие передаче российских ракет йеменским повстанцам-хуситам.
  • Ни российские, ни украинские войска не осуществили подтвержденных продвижений в Курской области.
  • Украинские войска продолжают отвоевывать позиции в Волчанске.
  • Российские войска продвинулись на северо-запад от Кременной, в Торецк и на юго-восток от Покровска.
  • По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Угледаре и его окрестностях (к юго-западу от Донецка) на фоне продолжения наступательных действий с целью захвата населенного пункта.
  • Ветераны российской войны в Украине продолжают совершать преступления после возвращения в Россию.

ISWРосcияоккупация
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