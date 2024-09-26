ISW: Оккупанты после возвращения в Россию продолжают убивать и калечить

Ветераны российской войны в Украине продолжают совершать преступления после возвращения в Россию.

Источник: Институт изучения войны (ISW), российское оппозиционное издание "Верстка"

Детали: "Верстка" сообщила 25 сентября, что российские ветераны войны в Украине убили по меньшей мере 242 гражданских лица и серьезно ранили еще 227 человек с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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"Верстка" также написала, что экс-заключенные убивают чаще, чем остальные военные, а также чаще совершают преступления в отношении женщин.

Издание имеет данные, что российские власти помиловали или условно освободили по меньшей мере 246 призывников и 180 военнослужащих за совершенные ими преступления.

Ключевые выводы ISW за 25 сентября:

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