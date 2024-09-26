Кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 10

У реузльтаті нічного обстрілу Запоріжжя постраждали 10 людей, серед них підліток.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: За його словами, травми отримали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик.

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Російська армія поцілила по житловій забудові та території одного з промислових підприємств. Понівечені приватні та багатоквартирний будинки.

Оновлено: О 11:35 Федоров написав, що кількість постраждалих збільшилася до 10. Один поранений перебуває у лікарні.