Кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 10
Четвер, 26 вересня 2024, 06:38
У реузльтаті нічного обстрілу Запоріжжя постраждали 10 людей, серед них підліток.
Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Деталі: За його словами, травми отримали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик.
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Оновлено: О 11:35 Федоров написав, що кількість постраждалих збільшилася до 10. Один поранений перебуває у лікарні.