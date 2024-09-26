Количество раненых в результате российской атаки на Запорожье возросло до 10

В результате ночного обстрела Запорожья пострадали 10 человек, среди них подросток.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Детали: По его словам, травмы получили четверо женщин, двое мужчин и 14-летний мальчик.

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Российская армия попала по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий. Изуродованы частные и многоквартирный дома.

Обновлено: В 11:35 Федоров написал, что количество пострадавших увеличилось до 10. Один раненый находится в больнице.