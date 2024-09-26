Росія встановила Starlink на "Шахеди": це зробить їх ще небезпечнішими – Defense Express
Росія почала встановлювати на ударні дрони Shahed-136 супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX, повідомляє портал Defense Express.
Джерело: Defense Express
Деталі: Starlink помітили на одному з дронів, який Сили оборони збили під час російської атаки уночі 25 вересня.
Портал публікує фото, на яких видно супутникову антену з серійним номером. За його допомогою спробують дослідити канали постачання термінала Starlink.
Обладнавши "Шахеди" супутниковим зв’язком Росія отримає широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зможе змінювати польотне завдання на будь-якій відстані.
Портал акцентує, що таким чином Shahed перетворюється у першу чергу на розвідувальний засіб.
Тобто завдяки Starlink росіяни можуть використати "Шахед" у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки за рахунок додаткової камери та з можливістю ураження навіть рухомих цілей.
Зазначається, що "Шахеди" для цих цілей могли обрати через їхню дальність польоту (близько 2000 км) та доволі значний вільний об'єм у середині фюзеляжу.
Defense Express нагадує, що, хоча в Росії Starlink не працює і не продається, але росіяни його закуповують через треті країни.