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Росія встановила Starlink на "Шахеди": це зробить їх ще небезпечнішими – Defense Express  

Ірина БалачукЧетвер, 26 вересня 2024, 07:25
Росія встановила Starlink на Шахеди: це зробить їх ще небезпечнішими – Defense Express  
ФОТО DEFENSE EXPRESS

Росія почала встановлювати на ударні дрони Shahed-136 супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX, повідомляє портал Defense Express.

Джерело: Defense Express

Деталі: Starlink помітили на одному з дронів, який Сили оборони збили під час російської атаки уночі 25 вересня.

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Портал публікує фото, на яких видно супутникову антену з серійним номером. За його допомогою спробують дослідити канали постачання термінала Starlink. 

 
Номери та QR-код терміналу Starlink цензуровані
Фото Defense Express

Обладнавши "Шахеди" супутниковим зв’язком Росія отримає широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зможе змінювати польотне завдання на будь-якій відстані.

Портал акцентує, що таким чином Shahed перетворюється у першу чергу на розвідувальний засіб.

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Тобто завдяки Starlink росіяни можуть використати "Шахед" у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки за рахунок додаткової камери та з можливістю ураження навіть рухомих цілей.

Зазначається, що "Шахеди" для цих цілей могли обрати через їхню дальність польоту (близько 2000 км) та доволі значний вільний об'єм у середині фюзеляжу.  

Defense Express нагадує, що, хоча в Росії Starlink не працює і не продається, але росіяни його закуповують через треті країни.  

ШахедкосмосРосія
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