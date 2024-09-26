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Россия установила Starlink на "Шахеды": это сделает его их опаснее – Defense Express 

Ирина БалачукЧетверг, 26 сентября 2024, 07:25
Россия установила Starlink на Шахеды: это сделает его их опаснее – Defense Express 
ФОТО DEFENSE EXPRESS

Россия начала устанавливать на ударные дроны Shahed-136 спутниковую связь Starlink от SpaceX, сообщает портал Defense Express.

Источник: Defense Express

Детали: Starlink заметили на одном из дронов, который Силы обороны сбили во время российской атаки ночью 25 сентября.

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Портал публикует фото, на которых видно спутниковую антенну с серийным номером. С его помощью попытаются исследовать каналы поставки терминала Starlink. 

 
Номера и QR-код терминала Starlink цензурированы
 Фото Defense Express

Оборудовав "Шахеды" спутниковой связью Россия получит широкий и мощный канал обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и сможет менять полетное задание на любом расстоянии.

Портал акцентирует, что таким образом Shahed превращается в первую очередь в разведывательное средство.

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То есть благодаря Starlink россияне могут использовать "Шахед" в роли крайне дальнобойного барражирующего боеприпаса с возможностью доразведки за счет дополнительной камеры и с возможностью поражения даже подвижных целей.

Отмечается, что "Шахеды" для этих целей могли выбрать из-за их дальности полета (около 2000 км) и довольно значительного свободного объема в середине фюзеляжа. 

Defense Express напоминает, что, хотя в России Starlink не работает и не продается, но россияне его закупают через третьи страны. 

ШахедкосмосРосcия
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