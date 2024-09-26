У Конгресі розслідують "зловживання" Байдена у співпраці з Зеленським, із натяком на імпічмент

Республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда", листи голови Наглядового комітету Палати представників Джеймса Комера на ім'я генпрокурора Мерріка Гарланда, глави Пентагону Ллойда Остіна та радника президента і Білого дому Едварда Сіскела від 25 вересня

Деталі: Комер згадав, як у 2019 році контрольована демократами Палата представників оголосила імпічмент тодішньому президенту Дональду Трампу на підставі намагання ним використати іноземного лідера, президента України Володимира Зеленського, на користь своєї президентської кампанії.

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"Адміністрація Байдена-Гарріс нещодавно літала з тим самим іноземним лідером – президентом України Володимиром Зеленським – рейсом, профінансованим американськими платниками податків, до Пенсильванії, штату, який є полем битви на майбутніх президентських виборах 2024 року і який називають "найскладнішим полем битви для перемоги віцепрезидента Камали Гарріс", – пише голова комітету.

За його словами, Комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс, і якщо це було, то чи неодмінно мало місце зловживання службовими повноваженнями.

"Комітет прагне зрозуміти обставини, які спонукали – і будь-які факти, які могли б виправдати – адміністрацію Байдена-Гарріс перевезти президента Зеленського літаком Міністерства ВПС до Пенсильванії", – йдеться у листі.

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Комер також звернув увагу, що маршрут Зеленського передбачав зупинку в Пенсильванії для зустрічі з губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро, який "донедавна вважався багатообіцяючим кандидатом для подальших сподівань демократів на збереження контролю над Білим домом".

Варто зазначити, що зустріч із Шапіро мала офіційну мету – підписання угоди про допомогу Запорізькій області з боку Пенсильванії.

Також Комер висловив невдоволення критичними зауваженнями Зеленського щодо Трампа і його кандидата у віцепрезиденти в інтерв'ю The New Yorker.

"Комітет розслідує будь-яку координацію або комунікацію між адміністрацією Байдена-Гарріс, офісом губернатора Пенсильванії та президентом Зеленським щодо використання або вимагання використання державної власності для отримання політичної вигоди президентською кампанією віцепрезидентки Гарріс", – йдеться у листі.

"Комітет вважає, що жодному іноземному суб'єкту – незалежно від того, чи вважає його Мін'юст "зловмисним" чи ні – не повинно бути дозволено втручатися в американські вибори", – наголосив Комер.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.

"Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в США Оксану Маркарову", – розпочинається цей документ.

Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

Варто зауважити, що відразу після початку візиту Володимира Зеленського до США відносини з керівництвом республіканської партії різко похолоднішали. Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським, а спікер Джонсон натякнув на можливий зрив зустрічей у Конгресі.

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