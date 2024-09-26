В Конгрессе расследуют "злоупотребления" Байдена в сотрудничестве с Зеленским, с намеком на импичмент

Республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

Источник: "Европейская правда", письма председателя Наблюдательного комитета Палаты представителей Джеймса Комера на имя генпрокурора Меррика Гарланда, главы Пентагона Ллойда Остина и советника президента и Белого дома Эдварда Сискела от 25 сентября

Детали: Комер вспомнил, как в 2019 году контролируемая демократами Палата представителей объявила импичмент тогдашнему президенту Дональду Трампу на основании попытки им использовать иностранного лидера, президента Украины Владимира Зеленского, в пользу своей президентской кампании.

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"Администрация Байдена-Харрис недавно летала с тем самым иностранным лидером – президентом Украины Владимиром Зеленским – рейсом, профинансированным американскими налогоплательщиками, в Пенсильванию, штат, который является полем битвы на предстоящих президентских выборах 2024 года и который называют "самым сложным полем битвы для победы вице-президента Камалы Харрис", – пишет председатель комитета.

По его словам, Комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис, и если это было, то непременно ли имело место злоупотребление служебными полномочиями.

"Комитет стремится понять обстоятельства, которые побудили – и любые факты, которые могли бы оправдать – администрацию Байдена-Харрис перевезти президента Зеленского самолетом Министерства ВВС в Пенсильванию", – говорится в письме.

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Комер также обратил внимание, что маршрут Зеленского Зеленского предусматривал остановку в Пенсильвании для встречи с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, который "до недавнего времени считался многообещающим кандидатом для дальнейших надежд демократов на сохранение контроля над Белым домом".

Стоит отметить, что встреча с Шапиро имела официальную цель – подписание соглашения о помощи Запорожской области со стороны Пенсильвании.

Также Комер выразил недовольство критическими замечаниями Зеленского в отношении Трампа и его кандидата в вице-президенты в интервью The New Yorker.

"Комитет расследует любую координацию или коммуникацию между администрацией Байдена-Харрис, офисом губернатора Пенсильвании и президентом Зеленским по использованию или требованию использования государственной собственности для получения политической выгоды президентской кампанией вице-президента Харрис", – говорится в письме.

"Комитет считает, что ни одному иностранному субъекту – независимо от того, считает ли его Минюст "злонамеренным" или нет – не должно быть разрешено вмешиваться в американские выборы", – подчеркнул Комер.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями в адрес Украины.

"Уважаемый президент Зеленский, я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в США Оксану Маркарову", – начинается этот документ.

Мотивом своего ультимативного требования Джонсон назвал событие во время визита президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

Стоит заметить, что сразу после начала визита Владимира Зеленского в США отношения с руководством республиканской партии резко похолодели. Трамп отказался от встречи с Зеленским, а спикер Джонсон намекнул на возможный срыв встреч в Конгрессе.

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