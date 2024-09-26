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ЗСУ відмінусували 1400 окупантів і 71 артсистему за добу

Альона Мазуренко Четвер, 26 вересня 2024, 08:42
ЗСУ відмінусували 1400 окупантів і 71 артсистему за добу
фото: Генштаб

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 400 російських окупантів, 10 танків та понад 70 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 647 800 (+1 400) осіб,
  • танків – 8 825 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 17 348 (+44) од,
  • артилерійських систем – 18 620 (+71) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засобів ППО – 959 (+7) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 946 (+67) од,
  • крилатих ракет – 2 599 (+4) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 353 (+105) од,
  • спеціальної техніки – 3 190 (+22) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніРосіяГенштаб
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