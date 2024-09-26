ЗСУ відмінусували 1400 окупантів і 71 артсистему за добу
Четвер, 26 вересня 2024, 08:42
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 400 російських окупантів, 10 танків та понад 70 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 647 800 (+1 400) осіб,
- танків – 8 825 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 17 348 (+44) од,
- артилерійських систем – 18 620 (+71) од,
- РСЗВ – 1199 (+0) од,
- засобів ППО – 959 (+7) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 946 (+67) од,
- крилатих ракет – 2 599 (+4) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 353 (+105) од,
- спеціальної техніки – 3 190 (+22) од.
Дані уточнюються.