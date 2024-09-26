ВСУ отминусовали 1400 оккупантов и 71 артсистему за сутки
Четверг, 26 сентября 2024, 08:42
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 400 российских оккупантов, 10 танков и более 70 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 647 800 (+1 400) человек,
- танков - 8 825 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 17 348 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 18 620 (+71) ед,
- РСЗО - 1199 (+0) ед,
- средств ПВО - 959 (+7) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) ед,
- крылатых ракет - 2 599 (+4) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) ед,
- специальной техники - 3 190 (+22) ед.
Данные уточняются.