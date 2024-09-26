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ВСУ отминусовали 1400 оккупантов и 71 артсистему за сутки

Алена МазуренкоЧетверг, 26 сентября 2024, 08:42
ВСУ отминусовали 1400 оккупантов и 71 артсистему за сутки
фото: Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 400 российских оккупантов, 10 танков и более 70 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 647 800 (+1 400) человек,
  • танков - 8 825 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 17 348 (+44) ед,
  • артиллерийских систем - 18 620 (+71) ед,
  • РСЗО - 1199 (+0) ед,
  • средств ПВО - 959 (+7) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) ед,
  • крылатых ракет - 2 599 (+4) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) ед,
  • специальной техники - 3 190 (+22) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеРосcияГенштаб
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