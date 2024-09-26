Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряний напад РФ 26 вересня: ППО знищила 66 із 78 "Шахедів", один повернувся в Росію

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 вересня 2024, 09:08
Повітряний напад РФ 26 вересня: ППО знищила 66 із 78 Шахедів, один повернувся в Росію
збитий "Шахед" ілюстративне фото Нацгвардії

У ніч на 26 вересня росіяни випустили по Україні 78 дронів-камікадзе та 6 ракет, ППО знищила 66 БпЛА і 4 ракети ворога.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Противник атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ – Росія).

Реклама:

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Один – повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

РЕКЛАМА:

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Шахед
Росіяни ударили ракетами і дронами по Одещині: убили жінку
Окупанти атакували енергооб’єкт на Миколаївщині: є відключення
На Івано-Франківщині пошкоджений енергооб’єкт: частина обласного центру без світла
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: