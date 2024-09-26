Воздушное нападение РФ 26 сентября: ПВО уничтожила 66 из 78 "Шахедов", один вернулся в Россию

В ночь на 26 сентября россияне выпустили по Украине 78 дронов-камикадзе и 6 ракет, ПВО уничтожила 66 БпЛА и 4 ракеты врага.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Противник атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - Россия).

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Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было сбито четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

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Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.