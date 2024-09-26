Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушное нападение РФ 26 сентября: ПВО уничтожила 66 из 78 "Шахедов", один вернулся в Россию

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 сентября 2024, 09:08
Воздушное нападение РФ 26 сентября: ПВО уничтожила 66 из 78 Шахедов, один вернулся в Россию
сбитый «Шахед» иллюстративное фото Нацгвардии

В ночь на 26 сентября россияне выпустили по Украине 78 дронов-камикадзе и 6 ракет, ПВО уничтожила 66 БпЛА и 4 ракеты врага.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Противник атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - Россия).

Реклама:

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было сбито четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

РЕКЛАМА:

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Шахед
Россияне ударили ракетами и дронами по Одесской области: убили женщину
Оккупанты атаковали энергообъект на Николаевщине: есть отключения
На Ивано-Франковщине поврежден энергообъект: часть областного центра без света
Последние новости
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
09:35
Армия РФ 14 раз ударила по пограничье Сумщины: 1 человек пострадал
Все новости...
Реклама:
Реклама: