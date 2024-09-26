На фронті "найгарячіше" на Покровському напрямку, ворог активно штурмує біля Селідового – Генштаб

На фронті за минулу добу відбулося 189 бойових зіткнень, найбільше не Покровському напрямку– 54 штурмових і наступальних дій окупантів. Ворог на цьому напрямку активно атакує біля Селідового.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 75 авіаударів, зокрема, скинув 118 КАБів. Здійснив більше 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Харківському напрямку відбулося 3 ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районах Греківки та Новолюбівки.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку окупанти атакували 8 разів біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 10 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селідового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався авіаудару керованими авіабомбами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 8 штурмів неподалік Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували 2. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція українських військ. За добу ворог завдав 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб.

Авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по засобу ППО та два – по ракетних і артилерійських системах.