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На фронте "горячее всего" на Покровском направлении, враг активно штурмует возле Селидового – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 26 сентября 2024, 09:17
На фронте горячее всего на Покровском направлении, враг активно штурмует возле Селидового – Генштаб
фото: Генштаб

На фронте за минувшие сутки произошло 189 боевых столкновений, больше всего не Покровском направлении - 54 штурмовых и наступательных действий оккупантов. Враг на этом направлении активно атакует возле Селидово.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных удара с применением 4 ракет, а также 75 авиаударов, в частности, сбросил 118 КАБов. Совершил более 4600 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня.

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На Харьковском направлении состоялось 3 вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки состоялось 10 штурмов противником наших позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от семи различных населенных пунктов. Основные усилия прикладывал в районах Грековки и Новолюбовки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали 8 раз у Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 10 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действий в сторону населенных пунктов Новоторецка, Лисовки, Новогродовки, Гродовки, Константиновки и Селидово. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся авиаудару управляемыми авиабомбами.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак у Цукурино, Горняка, Максимильяновки и Георгиевки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 8 штурмов неподалеку Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты 5 раз пытались продвинуться на позиции украинской армии вблизи Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали 2. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, осуществляет артиллерийские обстрелы. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция украинских войск. За сутки враг нанес 15 авиационных ударов, использовав при этом 26 управляемых авиабомб.

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по средству ПВО и два - по ракетным и артиллерийским системам.

Генштабвойна
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