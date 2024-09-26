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Прем'єр Британії під час зустрічі із Зеленським: Ці тижні й місяці стають вирішальними

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 26 вересня 2024, 09:29
Прем'єр Британії під час зустрічі із Зеленським: Ці тижні й місяці стають вирішальними
Стармер і Зеленський. фото Офісу президента

Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що наступні тижні та місяці стають вирішальними у російсько-українській війні, він обговорив із президентом Володимиром Зеленським головні виклики.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Деталі: Стармер зазначив, що зустрівся із Зеленським, щоб обговорити виклики, з якими стикається Україна, та вкотре підтвердити непохитну підтримку. 

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"А також щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними", – акцентував він.

Головними темами перемовин Зеленського та Стармера стали безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці. 

Також вони приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації "формули миру", підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна – НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

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Передісторія:

  • На початку вересня Британія оголосила про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України перед обличчям безперервних російських атак, а також про розгортання $484 млн фінансової підтримки та постачання військового обладнання.
  • Раніше глава уряду Денис Шмигаль після зустрічі з главою МЗС Британії Девідом Леммі подякував Лондону за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.

війнаВелика Британія
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