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Премьер Британии во время встречи с Зеленским: Эти недели и месяцы становятся решающими

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 сентября 2024, 09:29
Премьер Британии во время встречи с Зеленским: Эти недели и месяцы становятся решающими
Стармер и Зеленский. фото Офиса президента

Британский премьер Кир Стармер считает, что следующие недели и месяцы становятся решающими в российско-украинской войне, он обсудил с президентом Владимиром Зеленским главные вызовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Детали: Стармер отметил, что встретился с Зеленским, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку.

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"А также чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – акцентировал он.

Главными темами переговоров Зеленского и Стармера стали ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.

Также они уделили внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации "формулы мира", подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина – НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

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Предыстория:

  • В начале сентября Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрекращающихся российских атак, а также о развертывании $484 млн финансовой поддержки и поставке военного оборудования.
  • Ранее глава правительства Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за выделение 30 млн фунтов на поддержку украинской энергетики.

войнаВеликобритания
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