Премьер Британии во время встречи с Зеленским: Эти недели и месяцы становятся решающими

Британский премьер Кир Стармер считает, что следующие недели и месяцы становятся решающими в российско-украинской войне, он обсудил с президентом Владимиром Зеленским главные вызовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Детали: Стармер отметил, что встретился с Зеленским, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку.

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"А также чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – акцентировал он.

Главными темами переговоров Зеленского и Стармера стали ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.

Также они уделили внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации "формулы мира", подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина – НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

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