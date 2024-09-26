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По всій Україні оголосили тривогу через зліт МіГ-31К: пуск двох "Кинджалів"

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 вересня 2024, 10:04
По всій Україні оголосили тривогу через зліт МіГ-31К: пуск двох Кинджалів
МіГ-31К. фото Getty Images

По всій Україні вранці 26 вересня оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31К, які несуть аеробалістичну ракету "Кинджал", вона тривала близько пів години.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К.

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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Деталі: За хвилину після цього повідомлення з'явилося сповіщення про "Кинджал" курсом на Хмельниччину. Ще за дві хилини - про повторний пуск такої ракети.

Оновлено: О 10.31 Повітряні сили сповістили про відбій загрози.

повітряна тривога
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