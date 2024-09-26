По всей Украине объявили тревогу из-за взлета МиГ-31К: пуск двух "Кинжалов"
Четверг, 26 сентября 2024, 10:04
По всей Украине утром 26 сентября объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31К, которые несут аэробаллистическую ракету "Кинжал", она длилась около получаса.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.
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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Детали: Через минуту после этого сообщения появилось оповещение о "Кинжале" курсом на Хмельнитчину. Еще через две минуты - о повторном пуске такой ракеты.
Обновлено: В 10.31 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.