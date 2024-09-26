Пентагон просив передати Україні снаряди з білим фосфором, але в Байдена були проти – ЗМІ

Посадовці Пентагону закликали США надати Україні боєприпаси з білим фосфором, щоб, зокрема, маскувати війська на полі бою, але Білий дім кілька разів відхиляв цю ідею.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання NBC News, яке спілкувалося з трьома американськими посадовцями

Деталі: Видання пише, що оборонне відомство США рекомендувало надати Україні снаряди з білим фосфором в рамках декількох пакетів допомоги, щоб збройні сили могли маскуватися за допомогою світла і диму, який виникає при використанні таких боєприпасів.

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Зокрема заклики передати такі боєприпаси лунали і в рамках нещодавнього пакета допомоги.

Водночас двоє посадовців сказали, що стигматизація білого фосфору і побоювання, що від нього можуть постраждати цивільні особи, утримали посадовців адміністрації президента США Джо Байдена від схвалення цієї рекомендації.

Також співрозмовники видання зазначили, що якщо це рішення колись ухвалять, то такі боєприпаси не будуть вказані у переліку вмісту пакета військової допомоги, як це було з попередньою зброєю і боєприпасами, які США надсилали Україні, але не оголошували про це публічно.

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Передісторія:

Як відомо, українська влада неодноразово звинувачувала Росію у використанні фосфорних бомб у війні проти України, зокрема по Краматорську у березні 2022 року, а також проти українських бійців на заводі Азовсталь у Маріуполі у травні того ж року.

Протягом квітня 2024 року російські окупанти застосували по українських військових 444 боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин.

25 вересня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським анонсував збільшення допомоги, ЗМІ повідомляють про пакети допомоги зброєю на $8 млрд.

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