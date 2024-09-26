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Пентагон просил передать Украине снаряды с белым фосфором, но у Байдена были против – СМИ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 26 сентября 2024, 11:31
Пентагон просил передать Украине снаряды с белым фосфором, но у Байдена были против – СМИ
Использование снарядов с белым фосфором для создания дымовой завесы. Фото иллюстративное Getty Images

Чиновники Пентагона призывали США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, чтобы, в частности, маскировать войска на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание NBC News, которое общалось с тремя американскими чиновниками

Детали: Издание пишет, что оборонное ведомство США рекомендовало предоставить Украине снаряды с белым фосфором в рамках нескольких пакетов помощи, чтобы вооруженные силы могли маскироваться с помощью света и дыма, который возникает при использовании таких боеприпасов.

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В частности, призывы передать такие боеприпасы звучали и в рамках недавнего пакета помощи.

В то же время двое чиновников сказали, что стигматизация белого фосфора и опасения, что от него могут пострадать гражданские лица, удержали чиновников администрации президента США Джо Байдена от одобрения этой рекомендации.

Также собеседники издания отметили, что если это решение когда-то примут, то такие боеприпасы не будут указаны в перечне содержимого пакета военной помощи, как это было с предыдущим оружием и боеприпасами, которые США присылали Украине, но не объявляли об этом публично.

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Предыстория:

  • Как известно, украинские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании фосфорных бомб в войне против Украины, в частности по Краматорску в марте 2022 года, а также против украинских бойцов на заводе "Азовсталь" в Мариуполе в мае того же года.
  • В течение апреля 2024 года российские оккупанты применили по украинским военным 444 боеприпаса с содержанием опасных химических веществ.
  • 25 сентября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.
  • Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Владимиром Зеленским анонсировал увеличение помощи, СМИ сообщают о пакетах помощи оружием на $8 млрд.

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