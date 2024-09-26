У КМВА звинуватили ЗМІ у маніпуляції і безвідповідальності, бо вони написали про "звуки вибухів"

Начальник КМВА Сергій Попко звинуватив ЗМІ, які написали, що у Києві чули звуки вибухів одночасно з оголошення повітряної тривоги, у "дезінформації, систематичній маніпуляції і безвідповідальності". Щодо цієї ситуації влада видала аж два повідомлення.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: Вранці 26 вересня у столиці одночасно з оголошенням тривоги у різних куточках міста чули два глухі звуки схожі на вибухи. Низка ЗМІ незалежно один від одного повідомили про це.

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КМВА опублікувала коментар, що перед та під час повітряної тривоги ППО столиці не працювала, і що ракетне озброєння ворога по місту у цей час не застосовувалося. У Попка наголосили: "Довіряйте лише офіційним джерелам інформації".

Цю заяву ЗМІ відразу додали у новини, а в соцмережах і в коментарях до новин користувачі почали жартувати, що мовляв, більше не довіряйте власним вухам, а вірте лише чиновникам.

Згодом КМВА опублікувала ще один пост зі звинуваченнями.

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Пряма мова Попка: "Сьогоднішня ранкова ситуація в інформаційному просторі Києва стосовно так званих "вибухів" потребує додаткового роз’яснення. А все тому, що багато ЗМІ стали систематично маніпулювати цим терміном. Вони безпідставно та безвідповідально називають "вибухом" будь-який доволі гучний звук без достовірного розуміння причини його виникнення. Хоча, насправді, термін "вибух" під час війни в першу чергу асоціюється із застосуванням ворогом потужної зброї, проведенням військових навчань, ліквідацією вибухонезпечних предметів тощо".

Деталі: Чиновник додав, що інколи вибух може бути техногенного характеру (наприклад, газ), а також, що є такі фізичні явища як грім, або подолання літаком/ракетою звукового бар’єру.



Пряма мова Попка: "Сьогодні вранці, близько 10:00, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. Численні паблікі та ЗМІ відразу видали в інформаційний простір повідомлення на кшталт "вибухи в Києві". Цією дезінформацією вони посіяли панічні настрої серед населення… Чи це було подолання аеробалістичною ракетою "Кинджал" звукового бар’єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище – відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні".

Він ще раз заявив, що у той час ракети на Київ не летіли і ППО столиці не працювала. Попко звинуватив ЗМІ у недобросовісності і безвідповідальності.

"Кожен має робити свою справу. І робити на совість. А подібні маніпуляції та псевдо-новини безвідповідальних ЗМІ лише діють на користь ворога, сіючи серед населення тривожні настрої. Тому ще раз закликаю – довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції", – підсумував начальник КМВА.