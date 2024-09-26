У КМВА звинуватили ЗМІ у маніпуляції і безвідповідальності, бо вони написали про "звуки вибухів"
Начальник КМВА Сергій Попко звинуватив ЗМІ, які написали, що у Києві чули звуки вибухів одночасно з оголошення повітряної тривоги, у "дезінформації, систематичній маніпуляції і безвідповідальності". Щодо цієї ситуації влада видала аж два повідомлення.
Джерело: КМВА у Telegram
Деталі: Вранці 26 вересня у столиці одночасно з оголошенням тривоги у різних куточках міста чули два глухі звуки схожі на вибухи. Низка ЗМІ незалежно один від одного повідомили про це.
КМВА опублікувала коментар, що перед та під час повітряної тривоги ППО столиці не працювала, і що ракетне озброєння ворога по місту у цей час не застосовувалося. У Попка наголосили: "Довіряйте лише офіційним джерелам інформації".
Цю заяву ЗМІ відразу додали у новини, а в соцмережах і в коментарях до новин користувачі почали жартувати, що мовляв, більше не довіряйте власним вухам, а вірте лише чиновникам.
Згодом КМВА опублікувала ще один пост зі звинуваченнями.
Пряма мова Попка: "Сьогоднішня ранкова ситуація в інформаційному просторі Києва стосовно так званих "вибухів" потребує додаткового роз’яснення. А все тому, що багато ЗМІ стали систематично маніпулювати цим терміном. Вони безпідставно та безвідповідально називають "вибухом" будь-який доволі гучний звук без достовірного розуміння причини його виникнення. Хоча, насправді, термін "вибух" під час війни в першу чергу асоціюється із застосуванням ворогом потужної зброї, проведенням військових навчань, ліквідацією вибухонезпечних предметів тощо".
Деталі: Чиновник додав, що інколи вибух може бути техногенного характеру (наприклад, газ), а також, що є такі фізичні явища як грім, або подолання літаком/ракетою звукового бар’єру.
Пряма мова Попка: "Сьогодні вранці, близько 10:00, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. Численні паблікі та ЗМІ відразу видали в інформаційний простір повідомлення на кшталт "вибухи в Києві". Цією дезінформацією вони посіяли панічні настрої серед населення… Чи це було подолання аеробалістичною ракетою "Кинджал" звукового бар’єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище – відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні".
Він ще раз заявив, що у той час ракети на Київ не летіли і ППО столиці не працювала. Попко звинуватив ЗМІ у недобросовісності і безвідповідальності.
"Кожен має робити свою справу. І робити на совість. А подібні маніпуляції та псевдо-новини безвідповідальних ЗМІ лише діють на користь ворога, сіючи серед населення тривожні настрої. Тому ще раз закликаю – довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції", – підсумував начальник КМВА.