Під час тривоги кияни чули звуки вибухів: у КМВА кажуть, ППО не працювала, удару по столиці не було

Столична військова адміністрація запевняє, що під час повітряної тривоги, оголошеної о 9.59 протиповітряна оборона не працювала і ракетного удару по Києву не було.

Джерело: очільник КМВА Сергій Попко у Telegram

Деталі: Під час оголошення останньої тривоги мешканці Києва чули глухі звуки двох вибухів.

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В цей час Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск Росією ракет "Кинджал" в бік Хмельниччини з МіГ-31К.

Пряма мова Попка: "Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції.

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою".