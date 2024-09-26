В КГВА обвинили СМИ в манипуляции и безответственности, потому что они написали о "звуках взрывов"

Начальник КГВА Сергей Попко обвинил СМИ, которые написали, что в Киеве слышали звуки взрывов одновременно с объявлением воздушной тревоги, в "дезинформации, систематической манипуляции и безответственности". Относительно этой ситуации власти выдали аж два сообщения.

Источник: КМВА в Telegram

Детали: Утром 26 сентября в столице одновременно с объявлением тревоги в разных уголках города слышали два глухих звука похожие на взрывы. Ряд СМИ независимо друг от друга сообщили об этом.

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КГВА выдала заявление, что перед и во время воздушной тревоги ПВО столицы не работала, и что ракетное вооружение врага по городу в это время не применялось. У Попка подчеркнули: "Доверяйте только официальным источникам информации".

Это заявление СМИ сразу добавили в новости, а в соцсетях и в комментариях к новостям пользователи начали шутить, что мол, больше не доверяйте своим ушам, а верьте только чиновникам.

Позже КГВА опубликовала еще один пост с обвинениями.

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Прямая речь Попко: "Сегодняшняя утренняя ситуация в информационном пространстве Киева относительно так называемых "взрывов" требует дополнительного разъяснения. А все потому, что многие СМИ стали систематически манипулировать этим термином. Они безосновательно и безответственно называют "взрывом" любой довольно громкий звук без достоверного понимания причины его возникновения. Хотя, на самом деле, термин "взрыв" во время войны в первую очередь ассоциируется с применением врагом мощного оружия, проведением военных учений, ликвидацией взрывоопасных предметов и т.д.".

Детали: Чиновник добавил, что иногда взрыв может быть техногенного характера (например, газ), а также, что есть такие физические явления как гром, или преодоление самолетом/ракетой звукового барьера.

Прямая речь Попко: "Сегодня утром, около 10:00, практически одновременно с объявлением воздушной тревоги, киевляне слышали громкий звук. Многочисленные паблики и СМИ сразу выдали в информационное пространство сообщения наподобие "взрывы в Киеве". Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения... Было ли это преодоление аэробаллистической ракетой "Кинжал" звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление – ответ должны дать специалисты, компетентные в этом вопросе".

Он еще раз заявил, что в то время ракеты на Киев не летели и ПВО столицы не работала. Попко обвинил СМИ в недобросовестности и безответственности.

"Каждый должен делать свое дело. И делать на совесть. А подобные манипуляции и псевдо-новости безответственных СМИ только действуют в пользу врага, сея среди населения тревожные настроения. Поэтому еще раз призываю – доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции", – подытожил начальник КГВА.