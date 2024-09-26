РФ випустила 3 "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова, про прильоти публічно не скажуть – ПС
Четвер, 26 вересня 2024, 13:24
Зранку 26 вересня окупанти випустили 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. У ПС заявили, що інформація про прильоти не є публічною.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Із 10.00 по 11.00 26 вересня 2024 року зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору Російської Федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
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За попередніми даними у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.
Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною".
Деталі: В Повітряних силах закликали швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".
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Нагадаємо:
- У Старокостянтинові розташований військовий аеродром, який з 2022 року російські окупанти неодноразово обстрілювали ракетами та атакували дронами.
- По всій Україні вранці 26 вересня 2024 року оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31К, які несуть аеробалістичну ракету "Кинджал", вона тривала близько пів години.