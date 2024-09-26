Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ выпустила 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова, о прилетах публично не скажут – ПС

Алена МазуренкоЧетверг, 26 сентября 2024, 13:24
РФ выпустила 3 Кинжала в направлении Староконстантинова, о прилетах публично не скажут – ПС
Ракета Х-47М2 Кинжал, МиГ-31К, фото wikipedia

Утром 26 сентября оккупанты выпустили 3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. В ПС заявили, что информация о прилетах не является публичной.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "С 10.00 по 11.00 26 сентября 2024 года зафиксировано три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 „Кинжал" из воздушного пространства Российской Федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Реклама:

По предварительным данным в небе РФ находилось 4 борта истребителей МиГ-31K.

Информация о местах прилетов или поражений не является публичной".

Детали: В Воздушных силах призвали быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги, особенно когда есть угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • В Староконстантинове расположен военный аэродром, который с 2022 года российские оккупанты неоднократно обстреливали ракетами и атаковали дронами.
  • По всей Украине утром 26 сентября 2024 года объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31К, которые несут аэробаллистическую ракету "Кинжал", она длилась около получаса.

Воздушные силы ВСУвоздушная тревогаХмельнитчинааэродром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушное нападение РФ 26 сентября: ПВО уничтожила 66 из 78 "Шахедов", один вернулся в Россию
Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА в ряде областей
Воздушные силы показали, как зенитный комплекс Skynex отрабатывает по целям
Последние новости
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
09:35
Армия РФ 14 раз ударила по пограничье Сумщины: 1 человек пострадал
Все новости...
Реклама:
Реклама: