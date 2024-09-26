РФ выпустила 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова, о прилетах публично не скажут – ПС

Утром 26 сентября оккупанты выпустили 3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. В ПС заявили, что информация о прилетах не является публичной.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "С 10.00 по 11.00 26 сентября 2024 года зафиксировано три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 „Кинжал" из воздушного пространства Российской Федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

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По предварительным данным в небе РФ находилось 4 борта истребителей МиГ-31K.

Информация о местах прилетов или поражений не является публичной".

Детали: В Воздушных силах призвали быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги, особенно когда есть угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

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Напомним: