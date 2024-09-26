США виділили майже $8 млрд на зброю для України включно з авіабомбами JSOW і Patriot

Президент США Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів.

Джерело: заява Байдена, "Європейська правда"

Деталі: Байден зробив оголошення з нагоди очікуваного у четвер візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

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Він привітав досягнення України у війні, але зазначив, що попереду ще багато роботи.

"Саме тому сьогодні я оголошую про різке збільшення безпекової допомоги Україні та низку додаткових заходів, які допоможуть Україні перемогти у цій війні", – заявив президент США.

Зокрема Байден доручив Міністерству оборони виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця його терміну перебування на посаді.

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"В рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить решту коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року.

Я також санкціонував 5,5 мільярдів доларів в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб забезпечити безстроковість цих повноважень, і щоб моя адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси", – заявив Байден.

Також Міноборони США оголосило про виділення 2,4 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, яка забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в технічному обслуговуванні та підтримці.

"З метою посилення ударних можливостей України на великій відстані, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW", – заявив Байден.

"З метою подальшого посилення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати і надати Україні додаткову батарею ЗРК Patriot а також надати Україні додаткові ракети Patriot", – повідомив також президент США.

За його словами, це є продовженням мого рішення, прийнятого раніше цього року, про перенаправлення американського експорту засобів протиповітряної оборони в Україну, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року і допоможе Україні захистити свої міста і свій народ.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

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