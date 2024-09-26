Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США выделили почти $8 млрд на оружие для Украины включая авиабомбы JSOW и Patriot

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 26 сентября 2024, 13:29
США выделили почти $8 млрд на оружие для Украины включая авиабомбы JSOW и Patriot
Джо Байден, фото: getty images

Президент США Джо Байден объявил о резком увеличении помощи по безопасности для Украины, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти 8 миллиардов долларов.

Источник: заявление Байдена, "Европейская правда"

Детали: Байден сделал объявление по случаю ожидаемого в четверг визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Реклама:

Он поздравил достижения Украины в войне, но отметил, что впереди еще много работы.

"Именно поэтому сегодня я объявляю о резком увеличении помощи по безопасности Украине и ряд дополнительных мер, которые помогут Украине победить в этой войне", - заявил президент США.

В частности Байден поручил Министерству обороны выделить весь остаток средств на помощь в сфере безопасности, которые были выделены Украине до конца его срока пребывания в должности.

РЕКЛАМА:

"В рамках этих усилий Министерство обороны выделит остаток средств Инициативы помощи в сфере безопасности Украине до конца этого года.

Я также санкционировал 5,5 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы обеспечить бессрочность этих полномочий, и чтобы моя администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы", - заявил Байден.

Также Минобороны США объявило о выделении 2,4 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, которая обеспечит Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами и боеприпасами класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и поддержит ее потребности в техническом обслуживании и поддержке.

"С целью усиления ударных возможностей Украины на большом расстоянии, я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW", - заявил Байден.

"С целью дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины я поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot", - сообщил также президент США.

По его словам, это является продолжением моего решения, принятого ранее в этом году, о перенаправлении американского экспорта средств противовоздушной обороны в Украину, что обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и свой народ.

Кроме того, в среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

СШАпомощь Украиневойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Израиль нанес авиаудар по Бейруту, есть погибшие – СМИ

ПВО поразила ночью около полутора десятков дронов, которые атаковали Киев – КГВА

Украина наращивает производство вооружения, но нуждается в значительной западной помощи – ISW

В МИД Польши приветствовали шаг Украины к восстановлению эксгумаций жертв Волынской трагедии

фотоВблизи Дворца Украина в Киеве произошла стрельба

Украина дала бой Бразилии, но уступила в полуфинале чемпионата мира по футзалу

Все новости...
США
Горячий визит
США пообещали расширить подготовку украинских пилотов F-16: будут тренировать еще 18
Пентагон просил передать Украине снаряды с белым фосфором, но у Байдена были против – СМИ
Последние новости
08:02
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 150 оккупантов и 37 артсистем
07:41
Сибига рассказал о встречах в Польше и пообещал решить "ядовитый" вопрос эксгумаций
07:37
Оккупанты били по Никопольщине – повредили предприятие и ЛЭП
07:36
ФутболЛига чемпионов: "Бенфика" с Трубиным выиграла, "Реал" с Луниным проиграл, Цыганков травмировался
07:28
Россияне заявили о массированной атаке на РФ: говорят, якобы сбили 113 дронов
06:32
Израиль нанес авиаудар по Бейруту, есть погибшие – СМИ
06:20
футбол"Шахтер" вылетел из зоны плей-офф в Лиге чемпионов после 2 тура
05:54
В результате удара по пригороду Харькова повреждены линии высоковольтных передач – мэр
05:34
ПВО поразила ночью около полутора десятков дронов, которые атаковали Киев – КГВА
05:18
Аналитики: Кремль использует ситуацию на Ближнем Востоке для усиления своего влияния
Все новости...
Реклама:
Реклама: