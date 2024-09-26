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Сили оборони: На Запорізькому напрямку ворог готується посилити штурми

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 вересня 2024, 13:35
Сили оборони: На Запорізькому напрямку ворог готується посилити штурми
Владислав Волошин. фото "Армія Inform"

Дані української розвідки засвідчують, що найближчим часом у Запорізькій області очікується збільшення штурмових дій ворога.

Джерело: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Є тенденція за кілька останніх днів до того, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці, лінії розмежування, буде загострюватись. За минулу добу вже було 5 штурмів і, скажімо так, є тенденція до того, що вони збільшаться, адже за інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп в районі Приютного.

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Ворог отримав з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу Російської Федерації 25 легких автомобілів багі. Тобто це говорить про те, що готуються штурмові дії".

Деталі: За словами Волошина, ситуація на Південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. За минулу добу на півдні України відбулося 7 бойових зіткнень, з них 5 - в Запорізькій області, 2 - на Придніпровському напрямку.

Зокрема, бойові зіткнення тривали в районі Роботино, в районі Новоандріївки, а також за острови в руслі Дніпра біля Херсона, що на Придніпровському напрямку. Армія РФ також здійснювала авіаційні удари, застосовуючи керовані авіаційні бомби, вела вогонь з артилерії та застосовувала дрони-камікадзе.

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Наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи 5-10 осіб, зазначив речник.

Волошин також зауважив, що снарядного голоду у російських військових немає.

Пряма мова: "Кількість застосованих боєприпасів, вона залишається сталою - до двох тисяч снарядів. Крім того, за минулу добу, якщо брати, скажімо, статистику, було застосовано понад 350 дронів, FPV-дронів, з них було близько 400 скидів боєприпасів. Тому сказати, що в них є якийсь снарядний голод і нестача боєприпасів, чи в них економлять, я б так не сказав".

Запорізька областьвійна
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