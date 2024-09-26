Силы обороны: На Запорожском направлении враг готовится усилить штурмы

Данные украинской разведки свидетельствуют, что в ближайшее время в Запорожской области ожидается увеличение штурмовых действий врага.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Есть тенденция за несколько последних дней к тому, что ситуация в Запорожской области, именно на этом участке, линии разграничения, будет обостряться. За минувшие сутки уже было 5 штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся, ведь по информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного.

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Враг получил из резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа Российской Федерации 25 легких автомобилей багги. То есть это говорит о том, что готовятся штурмовые действия".

Детали: По словам Волошина, ситуация на Южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. За минувшие сутки на юге Украины произошло 7 боевых столкновений, из них 5 - в Запорожской области, 2 - на Приднепровском направлении.

В частности, боевые столкновения продолжались в районе Роботино, в районе Новоандреевки, а также за острова в русле Днепра возле Херсона, что на Приднепровском направлении. Армия РФ также осуществляла авиационные удары, применяя управляемые авиационные бомбы, вела огонь из артиллерии и применяла дроны-камикадзе.

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Сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы 5-10 человек, отметил спикер.

Волошин также подчеркнул, что снарядного голода у российских военных нет.

Прямая речь: "Количество обстрелов, примененных боеприпасов, оно остается постоянным - до двух тысяч снарядов. Кроме того, за прошедшие сутки, если брать, скажем, статистику, было применено более 350 дронов, FPV-дронов, из них было около 400 сбросов боеприпасов. Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и нехватка боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал".