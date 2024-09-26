Росіяни обстріляли селище Івашки на Харківщині: постраждав місцевий

26 вересня російські війська вдарили по селищу Івашки у Харківській області, у результаті чого постраждав 50-річний місцевий житель.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "26 вересня близько 07:30 військові РФ з артилерії обстріляли село Івашки. Поранення дістав 50-річний місцевий житель. З вибуховими травмами його ушпиталили".

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Деталі: Зазначається, що також загарбники знищили одноповерховий багатоквартирний будинок, пошкодили господарчі споруди, гаражі, дві автівки, мотоцикл, складські приміщення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.