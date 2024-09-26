Россияне обстреляли поселок Ивашки в Харьковской области: пострадал местный

26 сентября российские войска ударили по поселку Ивашки в Харьковской области, в результате чего пострадал 50-летний местный житель.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "26 сентября около 07:30 военные РФ из артиллерии обстреляли село Ивашки. Ранения получил 50-летний местный житель. Со взрывными травмами его госпитализировали".

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Детали: Отмечается, что также захватчики уничтожили одноэтажный многоквартирный дом, повредили хозяйственные постройки, гаражи, два автомобиля, мотоцикл, складские помещения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.