Россияне обстреляли поселок Ивашки в Харьковской области: пострадал местный
Четверг, 26 сентября 2024, 13:35
26 сентября российские войска ударили по поселку Ивашки в Харьковской области, в результате чего пострадал 50-летний местный житель.
Источник: Национальная полиция Украины
Дословно: "26 сентября около 07:30 военные РФ из артиллерии обстреляли село Ивашки. Ранения получил 50-летний местный житель. Со взрывными травмами его госпитализировали".
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Детали: Отмечается, что также захватчики уничтожили одноэтажный многоквартирный дом, повредили хозяйственные постройки, гаражи, два автомобиля, мотоцикл, складские помещения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.