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США пообіцяли розширити підготовку українських пілотів F-16: тренуватимуть ще 18

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 26 вересня 2024, 13:54
США пообіцяли розширити підготовку українських пілотів F-16: тренуватимуть ще 18
Зеленський і Байден. фото Getty Images

Президент США Джо Байден оголосив, що 2025 року Америка підтримає підготовку ще 18 українських пілотів винищувачів F-16.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена з нагоди візиту президента Володимира Зеленського до Білого Дому

Пряма мова Байдена: "З метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року".

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Деталі: Зазначається, що оголошення Байдена стало частиною заяви про різке збільшення безпекової допомоги для України.

Раніше у вересні  стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.

А міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.

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Нагадаємо: Джо Байден оголосив про виділення на зброю для України у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів. Він також санкціонував надання Україні авіабомб великої дальності JSOW і додаткової батареї ЗРК Patriot та ракет до неї.

винищувачіСШАБайден
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