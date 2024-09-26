США пообещали расширить подготовку украинских пилотов F-16: будут тренировать еще 18

Президент США Джо Байден объявил, что в 2025 году Америка поддержит подготовку еще 18 украинских пилотов истребителей F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена по случаю визита президента Владимира Зеленского в Белый Дом

Прямая речь Байдена: "С целью развития потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году".

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Детали: Отмечается, что объявление Байдена стало частью заявления о резком увеличении помощи по безопасности для Украины.

Ранее в сентябре стало известно, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.

А министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина до конца 2024 года получит еще одну партию датских истребителей F-16.