США пообещали расширить подготовку украинских пилотов F-16: будут тренировать еще 18
Президент США Джо Байден объявил, что в 2025 году Америка поддержит подготовку еще 18 украинских пилотов истребителей F-16.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена по случаю визита президента Владимира Зеленского в Белый Дом
Прямая речь Байдена: "С целью развития потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году".
Детали: Отмечается, что объявление Байдена стало частью заявления о резком увеличении помощи по безопасности для Украины.
Ранее в сентябре стало известно, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.
А министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина до конца 2024 года получит еще одну партию датских истребителей F-16.