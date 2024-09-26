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Розвідка уразила російські бліндажі та склади боєприпасів на Харківщині

Анастасія ПроцЧетвер, 26 вересня 2024, 15:23
Розвідка уразила російські бліндажі та склади боєприпасів на Харківщині
ЕМБЛЕМА ГУР

Українські розвідники за допомогою FPV-дронів уразили на Харківському напрямку три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині "розбирають" укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників".

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Деталі: Повідомляється, що українській розвідники знищили: 

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  • 3 бліндажі; 
  • 2 склади БК; 
  • 1 обладнану позицію противника. 

Також росіяни зазнали втрат серед особового складу ― четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.

Харківська областьГУР
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