Розвідка уразила російські бліндажі та склади боєприпасів на Харківщині
Українські розвідники за допомогою FPV-дронів уразили на Харківському напрямку три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Дослівно: "Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині "розбирають" укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників".
На Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 26, 2024
Відео: ГУР pic.twitter.com/vHRVrB5fh5
Деталі: Повідомляється, що українській розвідники знищили:
- 3 бліндажі;
- 2 склади БК;
- 1 обладнану позицію противника.
Також росіяни зазнали втрат серед особового складу ― четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.