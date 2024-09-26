Розвідка уразила російські бліндажі та склади боєприпасів на Харківщині

Українські розвідники за допомогою FPV-дронів уразили на Харківському напрямку три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині "розбирають" укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників".

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На Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.



Відео: ГУР pic.twitter.com/vHRVrB5fh5 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 26, 2024

Деталі: Повідомляється, що українській розвідники знищили:

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3 бліндажі;

2 склади БК;

1 обладнану позицію противника.

Також росіяни зазнали втрат серед особового складу ― четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.