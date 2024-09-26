Разведка поразила российские блиндажи и склады боеприпасов на Харьковщине

Украинские разведчики с помощью FPV-дронов поразили на Харьковском направлении три блиндажа российских захватчиков и два склада боекомплекта.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Бойцы подразделения „Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины на Харьковщине „разбирают" укрепления врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусуют российских захватчиков".

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На Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.



Відео: ГУР pic.twitter.com/vHRVrB5fh5 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 26, 2024

Детали: Сообщается, что украинские разведчики уничтожили:

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3 блиндажа;

2 склада БК;

1 оборудованную позицию противника.

Также россияне понесли потери среди личного состава - четверо оккупантов ликвидированы, еще один захватчик получил ранения.