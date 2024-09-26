Разведка поразила российские блиндажи и склады боеприпасов на Харьковщине
Украинские разведчики с помощью FPV-дронов поразили на Харьковском направлении три блиндажа российских захватчиков и два склада боекомплекта.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Дословно: "Бойцы подразделения „Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины на Харьковщине „разбирают" укрепления врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусуют российских захватчиков".
На Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 26, 2024
Відео: ГУР pic.twitter.com/vHRVrB5fh5
Детали: Сообщается, что украинские разведчики уничтожили:
- 3 блиндажа;
- 2 склада БК;
- 1 оборудованную позицию противника.
Также россияне понесли потери среди личного состава - четверо оккупантов ликвидированы, еще один захватчик получил ранения.