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Разведка поразила российские блиндажи и склады боеприпасов на Харьковщине

Анастасия ПроцЧетверг, 26 сентября 2024, 15:23
Разведка поразила российские блиндажи и склады боеприпасов на Харьковщине
ЭМБЛЕМА ГУРА

Украинские разведчики с помощью FPV-дронов поразили на Харьковском направлении три блиндажа российских захватчиков и два склада боекомплекта.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Бойцы подразделения „Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины на Харьковщине „разбирают" укрепления врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусуют российских захватчиков".

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Детали: Сообщается, что украинские разведчики уничтожили:

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  • 3 блиндажа;
  • 2 склада БК;
  • 1 оборудованную позицию противника.

Также россияне понесли потери среди личного состава - четверо оккупантов ликвидированы, еще один захватчик получил ранения.

Харьковская областьГУР
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