Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили артилерією по Часовому Яру: 1 загиблий, троє поранених

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 вересня 2024, 15:40
Росіяни вдарили артилерією по Часовому Яру: 1 загиблий, троє поранених
ілюстрація прокуратури

Війська РФ забрали життя одного та поранили трьох цивільних у Часовому Ярі на Донеччині. 

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 26 вересня російські війська, ймовірно, зі ствольної артилерії вкотре обстріляли квартал із житловою забудовою у місті Часів Яр.

Реклама:

Внаслідок атаки по приватному сектору за місцем проживання дістав тілесні ушкодження, несумісні з життям, містянин 48 років.

Крім того, постраждали троє осіб – 33-річна жінка і двоє чоловіків 26 й 65 років. У них діагностували мінно-вибухові травми і осколкові поранення, а також акубаротравму. Потерпілих ушпиталили.

На момент удару всі потерпілі перебували на території одного з домоволодінь. 

РЕКЛАМА:

Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину російських окупантів.

Донецька областьвійнавоєнні злочиниРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Донецька область
Deep State: Втрата Вугледара є питанням кількох днів або тижнів
МВС: Від удару росіян по Краматорську постраждали 19 людей, двоє загинули
Окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині: двоє загиблих, 15 поранених, з них троє – діти
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: