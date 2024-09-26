Россияне ударили артиллерией по Часовому Яру: 1 погибший, трое раненых

Войска РФ унесли жизни одного и ранили трех гражданских человек в Часовом Яру Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 26 сентября российские войска, вероятно, из ствольной артиллерии в очередной раз обстреляли квартал с жилой застройкой в городе Часов Яр.

Реклама:

В результате атаки по частному сектору по месту жительства получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, горожанин 48 лет.

Кроме того, пострадали три человека - 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, а также акубаротравму. Пострадавших госпитализировали.

На момент удара все пострадавшие находились на территории одного из домовладений.

РЕКЛАМА:

Прокуратура начала расследование очередного военного преступления российских оккупантов.