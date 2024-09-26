Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили артиллерией по Часовому Яру: 1 погибший, трое раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 сентября 2024, 15:40
Россияне ударили артиллерией по Часовому Яру: 1 погибший, трое раненых
иллюстрация прокуратуры

Войска РФ унесли жизни одного и ранили трех гражданских человек в Часовом Яру Донецкой области. 

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 26 сентября российские войска, вероятно, из ствольной артиллерии в очередной раз обстреляли квартал с жилой застройкой в городе Часов Яр.

Реклама:

В результате атаки по частному сектору по месту жительства получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, горожанин 48 лет.

Кроме того, пострадали три человека - 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, а также акубаротравму. Пострадавших госпитализировали.

На момент удара все пострадавшие находились на территории одного из домовладений. 

РЕКЛАМА:

Прокуратура начала расследование очередного военного преступления российских оккупантов.

Донецкая областьвойнавоенные преступленияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Донецкая область
Deep State: Потеря Угледара – вопрос нескольких дней или недель
МВД: От удара россиян по Краматорску пострадали 19 человек, двое погибли
Оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области: двое погибших, 15 раненых, из них трое – дети
Последние новости
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
09:35
Армия РФ 14 раз ударила по пограничье Сумщины: 1 человек пострадал
Все новости...
Реклама:
Реклама: