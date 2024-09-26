Британія запровадила санкції проти компаній і суден, що перевозять російський СПГ

Велика Британія наклала санкції на дві юридичні особи та п’ять суден, причетних до перевезення російського скрапленого природного газу, оголошення про це розмістили на сайті уряду Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду Британії

Деталі: Повідомляється, що 26 вересня Британія застосувала санкції проти п’яти суден і двох асоційованих з ними юридичних осіб, які причетні до перевезення російського скрапленого природного газу, зокрема з передового російського проєкту Arctic LNG 2.

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Сам проєкт ще раніше потрапив під скоординовані санкції західних союзників і через те змушений був зменшити обсяги.

Під санкціями опинилися судна:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

NORTH SKY (IMO 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Щодо компаній, це OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, яка є оператором PIONEER та ASYA ENERGY, а також WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, яка є оператором NORTH SKY.

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Загалом під санкціями Британії тепер 15 кораблів та компаній, причетних до російського сектора СПГ.

А президент США Джо Байден заявив про викриття криптомережі, що допомагала Росії обходити санкції та займалася відмиванням коштів.

Нагадаємо: Раніше у вересні США наклали санкції на російську пропагандистську медіагрупу "Россия сегодня" і її гендиректора Дмітрія Кисельова.