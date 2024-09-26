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Британія запровадила санкції проти компаній і суден, що перевозять російський СПГ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 16:38
Британія запровадила санкції проти компаній і суден, що перевозять російський СПГ
Ілюстративне фото Getty Images

Велика Британія наклала санкції на дві юридичні особи та п’ять суден, причетних до перевезення російського скрапленого природного газу, оголошення про це розмістили на сайті уряду Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду Британії

Деталі: Повідомляється, що 26 вересня Британія застосувала санкції проти п’яти суден і двох асоційованих з ними юридичних осіб, які причетні до перевезення російського скрапленого природного газу, зокрема з передового російського проєкту Arctic LNG 2.

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Сам проєкт ще раніше потрапив під скоординовані санкції західних союзників і через те змушений був зменшити обсяги.

Під санкціями опинилися судна:

  • PIONEER (IMO 9256602) 
  • ASYA ENERGY (IMO 9216298) 
  • NOVA ENERGY (IMO 9324277) 
  • NORTH SKY (IMO 9953523) 
  • SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)  

Щодо компаній, це OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, яка є оператором PIONEER та ASYA ENERGY, а також WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, яка є оператором NORTH SKY.

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Загалом під санкціями Британії тепер 15 кораблів та компаній, причетних до російського сектора СПГ. 

А президент США Джо Байден заявив про викриття криптомережі, що допомагала Росії обходити санкції та займалася відмиванням коштів.

Нагадаємо: Раніше у вересні США наклали санкції на російську пропагандистську медіагрупу "Россия сегодня" і її гендиректора Дмітрія Кисельова. 

Велика БританіясанкціїгазРосія
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