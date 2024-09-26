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Британия ввела санкции против компаний и судов, перевозящих российский СПГ

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 16:38
Британия ввела санкции против компаний и судов, перевозящих российский СПГ
Ілюстративне фото Getty Images

Великобритания наложила санкции на два юридических лица и пять судов, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа, объявление об этом разместили на сайте правительства Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Великобритании

Детали: Сообщается, что 26 сентября Великобритания применила санкции против пяти судов и двух ассоциированных с ними юридических лиц, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа, в частности с передового российского проекта Arctic LNG 2.

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Сам проект еще раньше попал под скоординированные санкции западных союзников и поэтому вынужден был уменьшить объемы.

Под санкциями оказались суда:

  • PIONEER (IMO 9256602)
  • ASYA ENERGY (IMO 9216298)
  • NOVA ENERGY (IMO 9324277)
  • СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)
  • SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Что касается компаний, то это OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, которая является оператором PIONEER и ASYA ENERGY, а также WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, оператора NORTH SKY.

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Всего под санкциями Британии теперь 15 кораблей и компаний, причастных к российскому сектору СПГ.

А президент США Джо Байден заявил о разоблачении криптосети, которая помогала России обходить санкции и занималась отмыванием средств.

Напомним: Ранее в сентябре США наложили санкции на российскую пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.

ВеликобританиясанкциигазРосcия
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