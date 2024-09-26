Британия ввела санкции против компаний и судов, перевозящих российский СПГ
Великобритания наложила санкции на два юридических лица и пять судов, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа, объявление об этом разместили на сайте правительства Британии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Великобритании
Детали: Сообщается, что 26 сентября Великобритания применила санкции против пяти судов и двух ассоциированных с ними юридических лиц, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа, в частности с передового российского проекта Arctic LNG 2.
Сам проект еще раньше попал под скоординированные санкции западных союзников и поэтому вынужден был уменьшить объемы.
Под санкциями оказались суда:
- PIONEER (IMO 9256602)
- ASYA ENERGY (IMO 9216298)
- NOVA ENERGY (IMO 9324277)
- СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)
- SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)
Что касается компаний, то это OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, которая является оператором PIONEER и ASYA ENERGY, а также WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, оператора NORTH SKY.
Всего под санкциями Британии теперь 15 кораблей и компаний, причастных к российскому сектору СПГ.
А президент США Джо Байден заявил о разоблачении криптосети, которая помогала России обходить санкции и занималась отмыванием средств.
Напомним: Ранее в сентябре США наложили санкции на российскую пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.