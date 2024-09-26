Британия ввела санкции против компаний и судов, перевозящих российский СПГ

Великобритания наложила санкции на два юридических лица и пять судов, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа, объявление об этом разместили на сайте правительства Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Великобритании

Детали: Сообщается, что 26 сентября Великобритания применила санкции против пяти судов и двух ассоциированных с ними юридических лиц, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа, в частности с передового российского проекта Arctic LNG 2.

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Сам проект еще раньше попал под скоординированные санкции западных союзников и поэтому вынужден был уменьшить объемы.

Под санкциями оказались суда:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Что касается компаний, то это OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, которая является оператором PIONEER и ASYA ENERGY, а также WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, оператора NORTH SKY.

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Всего под санкциями Британии теперь 15 кораблей и компаний, причастных к российскому сектору СПГ.

А президент США Джо Байден заявил о разоблачении криптосети, которая помогала России обходить санкции и занималась отмыванием средств.

Напомним: Ранее в сентябре США наложили санкции на российскую пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.