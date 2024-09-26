Дві жінки поранені внаслідок російської атаки з дронів на Берислав

На Херсонщині дві жінки 58 та 53 років постраждали через атаку російських безпілотників по Бериславу.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Зранку через російський дроновий удар по Бериславу постраждали двоє людей. До лікарні звернулися жінки, 58 та 53 роки, які дістали контузії й вибухові травми через скидання вибухівки з БпЛА".

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Деталі: Зазначається, що наразі потерпілим надають необхідну меддопомогу.