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Дві жінки поранені внаслідок російської атаки з дронів на Берислав

Анастасія ПроцЧетвер, 26 вересня 2024, 16:55
Дві жінки поранені внаслідок російської атаки з дронів на Берислав
Ілюстративне фото: Getty Images

На Херсонщині дві жінки 58 та 53 років  постраждали через атаку російських безпілотників по Бериславу.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Зранку через російський дроновий удар по Бериславу постраждали двоє людей. До лікарні звернулися жінки, 58 та 53 роки, які дістали контузії й вибухові травми через скидання вибухівки з БпЛА".

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Деталі: Зазначається, що наразі потерпілим надають необхідну меддопомогу.

Херсонська областьбезпілотникиобстріл
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