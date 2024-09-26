Две женщины ранены в результате российской атаки с дронов на Берислав

На Херсонщине две женщины 58 и 53 лет пострадали из-за атаки российских беспилотников по Бериславу.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Утром из-за российского дронового удара по Бериславу пострадали два человека. В больницу обратились женщины, 58 и 53 года, которые получили контузии и взрывные травмы из-за сброса взрывчатки с БпЛА".

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Детали: Отмечается, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.