Две женщины ранены в результате российской атаки с дронов на Берислав
Четверг, 26 сентября 2024, 16:55
На Херсонщине две женщины 58 и 53 лет пострадали из-за атаки российских беспилотников по Бериславу.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Утром из-за российского дронового удара по Бериславу пострадали два человека. В больницу обратились женщины, 58 и 53 года, которые получили контузии и взрывные травмы из-за сброса взрывчатки с БпЛА".
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Детали: Отмечается, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.