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Росіяни скинули КАБ на приватний сектор у Харкові: п'ятеро постраждалих

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 19:47
Росіяни скинули КАБ на приватний сектор у Харкові: п'ятеро постраждалих
Фото: МВС

У Харкові п'ятеро людей постраждали через удар керованою авіаційною бомбою росіян по приватному сектору міста.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, МВС, Харківська облпрокуратура

Пряма мова Терехова: "Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу у приватний житловий будинок".

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Деталі: Пізніше міський голова повідомив, що за попередньою інформацією, три людини були поранені. "Всі троє з осколковими пораненнями", - уточнив він.

 

Терехов повідомив, що за оновленими даними, дві жінки постраждали від численних порізів склом, у чоловіка гостра реакція на стрес.

 

Оновлено. Голова Харківської ОВА уточнив, що медики екстренки надали допомогу чотирьом постраждалим, з них двоє людей - отримали гостру реакцію на стрес.

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Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них - госпіталізована.

За даними МВС, наразі відомо про 5 постраждалих. Повідомляється, що один із КАБів влучив на територію приватного сектору в Київському районі. Пошкоджені 2 житлові будівлі та господарська споруда. Спалахнула пожежа.

Також зафіксоване влучання в лісосмузі, де горіла лісова підстилка.

Нагадаємо: 24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах та вбили 4 людини. 

Харківобстрілжертви
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