Росіяни скинули КАБ на приватний сектор у Харкові: п'ятеро постраждалих
У Харкові п'ятеро людей постраждали через удар керованою авіаційною бомбою росіян по приватному сектору міста.
Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, МВС, Харківська облпрокуратура
Пряма мова Терехова: "Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу у приватний житловий будинок".
Деталі: Пізніше міський голова повідомив, що за попередньою інформацією, три людини були поранені. "Всі троє з осколковими пораненнями", - уточнив він.
Терехов повідомив, що за оновленими даними, дві жінки постраждали від численних порізів склом, у чоловіка гостра реакція на стрес.
Оновлено. Голова Харківської ОВА уточнив, що медики екстренки надали допомогу чотирьом постраждалим, з них двоє людей - отримали гостру реакцію на стрес.
Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них - госпіталізована.
За даними МВС, наразі відомо про 5 постраждалих. Повідомляється, що один із КАБів влучив на територію приватного сектору в Київському районі. Пошкоджені 2 житлові будівлі та господарська споруда. Спалахнула пожежа.
Також зафіксоване влучання в лісосмузі, де горіла лісова підстилка.
Нагадаємо: 24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах та вбили 4 людини.