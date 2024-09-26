Россияне сбросили КАБ на частный сектор в Харькове: пятеро пострадавших

В Харькове пять человек пострадали из-за удара управляемой авиационной бомбой россиян по частному сектору города.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, МВД, Харьковская облпрокуратура

Прямая речь Терехова: "Есть предварительная информация о попадании КАБа в частный жилой дом".

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Детали: Позже городской голова сообщил, что по предварительной информации, три человека были ранены. "Все трое с осколочными ранениями", - уточнил он.

Терехов сообщил, что по обновленным данным, две женщины пострадали от многочисленных порезов стеклом, у мужчины острая реакция на стресс.

Обновлено. Глава Харьковской ОГА уточнил, что медики экстренки оказали помощь четырем пострадавшим, из них два человека - получили острую реакцию на стресс.

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Еще две женщины получили ранения стеклом, одна из них - госпитализирована.

По данным МВД, пока известно о 5 пострадавших. Сообщается, что один из КАБов попал на территорию частного сектора в Киевском районе. Повреждены 2 жилых здания и хозяйственная постройка. Вспыхнул пожар.

Также зафиксировано попадание в лесополосе, где горела лесная подстилка.

Напомним: 24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах и убили 4 человека.