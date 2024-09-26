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Бундестаг погодив збільшення військової допомоги Україні на 400 млн євро

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 18:09
Бундестаг погодив збільшення військової допомоги Україні на 400 млн євро
Фото: Getty images

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що німецький парламент погодив виділення додаткових 400 млн євро на військову підтримку України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Гебештрайта: "Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни".

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Передісторія:

  • У середині вересня стало відомо, що, незважаючи на складну бюджетну ситуацію, уряд Німеччини хоче надати додатково 400 мільйонів євро на військову допомогу для України цього року.
  • Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що федеральний уряд виділить додаткові гроші на постачання зброї в Україну. Це кошти на додачу до 7,5 млрд євро, вже закладених в німецькому бюджеті для України на цей рік.
  • Влітку німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.
  • Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні.

Детальніше читайте у статтіШольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні

Німеччинадопомога Україні
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