Бундестаг согласовал увеличение военной помощи Украине на 400 млн евро
Четверг, 26 сентября 2024, 18:09
Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что немецкий парламент согласовал выделение дополнительных 400 млн евро на военную поддержку Украины.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Гебештрайта: "Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские Вооруженные силы в защите своей страны".
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Предыстория:
- В середине сентября стало известно, что, несмотря на сложную бюджетную ситуацию, правительство Германии хочет предоставить дополнительно 400 миллионов евро на военную помощь для Украины в этом году.
- Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что федеральное правительство выделит дополнительные деньги на поставки оружия в Украину. Это средства в дополнение к 7,5 млрд евро, уже заложенных в немецком бюджете для Украины на этот год.
- Летом немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.
- В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине.
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