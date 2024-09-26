Зеленський прибув до Капітолію
Четвер, 26 вересня 2024, 18:20
Президент Володимир Зеленський прибув до Капітолію США у Вашингтоні для зустрічей із американськими законодавцями. Відео прибуття президента України виклало агентство AFP
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Президента Зеленського зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.
Реклама:
Пізніше у Вашингтоні президент України зустрінеться з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.
Передісторія:
- Візит Зеленського до столиці США відбувається на наступний день після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу Зеленського з ультимативними вимогами до України.
- Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсон назвав подію під час візиту президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.
- Він заявив, що посол Маркарова організувала захід, на якому "не було жодного республіканця", і зажадав її звільнення.
- Зеленський та Джонсон не зустрінуться у четвер: республіканець не зміг запланувати зустріч "через зайнятість".
- Республіканський кандидат Трамп також відмовився від зустрічі з Зеленським, а на початку тижня заявив, що президент України підтримує на американських виборах його опонентку Камалу Гарріс.