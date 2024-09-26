Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прибув до Капітолію

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 18:20
Зеленський прибув до Капітолію
Володимир Зеленський посередині, фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський прибув до Капітолію США у Вашингтоні для зустрічей із американськими законодавцями. Відео прибуття президента України виклало агентство AFP

Джерело"Європейська правда"

Деталі: Президента Зеленського зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.

Реклама:

Пізніше у Вашингтоні президент України зустрінеться з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс. 

Передісторія:

  • Візит Зеленського до столиці США відбувається на наступний день після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон  оприлюднив лист на адресу Зеленського з ультимативними вимогами до України.
  • Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсон назвав подію під час візиту президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.
  • Він заявив, що посол Маркарова організувала захід, на якому "не було жодного республіканця", і зажадав її звільнення.
  • Зеленський та Джонсон не зустрінуться у четвер: республіканець не зміг запланувати зустріч "через зайнятість".
  • Республіканський кандидат Трамп також відмовився від зустрічі з Зеленським, а на початку тижня заявив, що президент України підтримує на американських виборах його опонентку Камалу Гарріс.

ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
ЄС про нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Показав своє справжнє обличчя
Бундестаг погодив збільшення військової допомоги Україні на 400 млн євро
Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік через електронну ідентифікацію
Блінкен прокоментував останні "брязкання ядерною шаблею" Путіна
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: