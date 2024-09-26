Президент Володимир Зеленський прибув до Капітолію США у Вашингтоні для зустрічей із американськими законодавцями. Відео прибуття президента України виклало агентство AFP

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Президента Зеленського зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.

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Пізніше у Вашингтоні президент України зустрінеться з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Передісторія: