Президент Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США в Вашингтоне для встреч с американскими законодателями. Видео прибытия президента Украины выложило агентство AFP,

Источник: "Европейская правда"

Детали: Президента Зеленского встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл.

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Позже в Вашингтоне президент Украины встретится с президентом Джо Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

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