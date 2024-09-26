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Зеленский прибыл в Капитолий

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 18:20
Зеленский прибыл в Капитолий
Владимир Зеленский посредине, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США в Вашингтоне для встреч с американскими законодателями. Видео прибытия президента Украины выложило агентство AFP,

Источник: "Европейская правда"

Детали: Президента Зеленского встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл.

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Позже в Вашингтоне президент Украины встретится с президентом Джо Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

Предыстория:

  • Визит Зеленского в столицу США происходит на следующий день после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал письмо в адрес Зеленского с ультимативными требованиями к Украине.
  • Мотивом своего ультимативного требования Джонсон назвал событие во время визита президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.
  • Он заявил, что посол Маркарова организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца", и потребовал ее увольнения.
  • Зеленский и Джонсон не встретятся в четверг: республиканец не смог запланировать встречу "из-за занятости".
  • Республиканский кандидат Дональд Трамп также отказался от встречи с Зеленским, а в начале недели заявил, что президент Украины поддерживает на американских выборах его оппонентку Камалу Харрис.

ЗеленскийСША
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