МЗС відреагувало на маніпулятивну рекламу партії влади Грузії про війну в Україні

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві з приводу рекламних банерів партії влади Грузії "Грузинська мрія" засудило та назвало неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС

Деталі: У МЗС заявили, що грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.

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Дослівно: "Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії. Закликаємо Уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії".

Більше деталей: В МЗС зазначили, що Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, наголосили в МЗС.

Там також висловили сподівання, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.

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Нагадаємо: Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації виготовила банери, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті – "нормальне життя" у Грузії.